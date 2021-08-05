Уголовное дело открыли спустя 2 месяца после пропажи жителя Нового Уренгоя

Следователи завели уголовное дело по факту исчезновения жителя Нового Уренгоя. Он не вернулся домой еще 4 июня. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Мужчина ушел из дома, в котором находился вместе со своими родственниками. После этого его никто не видел.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины», — рассказали в СКР по региону.

В ведомстве предположили, что местного жителя убили.