05 августа 2021, 18:30
Уголовное дело открыли спустя 2 месяца после пропажи жителя Нового Уренгоя
Следователи завели уголовное дело по факту исчезновения жителя Нового Уренгоя. Он не вернулся домой еще 4 июня. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».
Мужчина ушел из дома, в котором находился вместе со своими родственниками. После этого его никто не видел.
«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины», — рассказали в СКР по региону.
В ведомстве предположили, что местного жителя убили.