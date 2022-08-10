Уголовное дело открыли после взрывов в Новофедоровке

Следственный комитет проводит работу на месте взрывов и в поврежденных домах в Новофедоровке. Все это происходит в рамках заведенного уголовного дела. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«СК проводит осмотр поврежденных зданий, мы ожидаем окончания следственных действия, предварительно они должны закончиться завтра к вечеру… В рамках уголовного дела идет расследование, необходимо сформировать материалы для уголовных дел», — сказал Аксенов. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что в результате взрывов один человек погиб, еще 14 пострадали.

По информации Минобороны РФ, днем 9 августа на аэродроме в Новофедоровке взорвались боеприпасы, авиационная техника осталась без повреждений. Причины случившегося устанавливаются.

Удалось выяснить, что не было никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме. По данным источника агентства в Минобороны РФ, в качестве основной причины произошедшего рассматривают нарушение пожарной безопасности.