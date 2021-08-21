Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи мальчика в Кинешме

Уголовное дело об убийстве малолетнего завели в Кинешме из-за пропажи 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Ивановской области.

«Имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление», — рассказали в ведомстве.

Ребенок пропал утром 20 августа. По данным следствия, мальчик ушел с незнакомым мужчиной. У правоохранителей появилась видеозапись с городского автовокзала, на которой мальчик и мужчина запечатлены вместе.

«Личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан», — рассказали в ведомстве.

Поиски пропавшего продолжаются.

Ранее девочка 2019 года рождения пропала около села Шлыково Темкинского района Смоленской области утром 17 августа. Ее искали все это время круглые сутки. Полицейские завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Поисками девочки занимались три поисковых отряда, правоохранители, добровольцы, а также военные и водолазы. Спустя трое суток ребенок был найден живым в четырех километрах от дома.