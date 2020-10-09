Уголовное дело о смерти малыша при пожаре возбудили в Оренбурге. Возгорание произошло в жилом доме на Ташкентской улице в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Уточняется, что на вызов оперативно приехали пожарные службы. Спасатели обнаружили в квартире годовалого ребенка без сознания. Малыша отвезли в Оренбургскую клиническую больницу. Он был отравлен угарным газом. Ребенок скончался не приходя в сознание в этот же день примерно в 12:30.

По информации представителей МЧС, есть и другие пострадавшие. Газом также отравились 21-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Предположительно, это родители малыша, пишет «ФедералПресс».

В настоящий момент ведется расследование. Специалисты изучают место происшествия и опрашивают свидетелей.