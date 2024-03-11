Происшествия 11 марта 2024, 12:00 Уголовное дело о контрабанде леса на 77 млн рублей завели в Приморье

Читать 360tv в

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о контрабанде леса в Приморском крае. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные регионального министерства лесного хозяйства.

Согласно информации ведомства, специалисты зафиксировали факт незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через границу РФ. Ущерб от действий злоумышленников составил более 77 миллионов рублей.

Реклама

Стражам порядка удалось предотвратить нелегальный вывоз около 100 тысяч кубометров древесины.