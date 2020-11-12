Уголовное дело о халатности завели в Подмосковье после прорыва теплотрассы в Дзержинском. В результате происшествия пострадали четыре девочки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления СК России.

Дело завели по результатам доследственной проверки. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства прорыва теплотрассы, допрашиваются очевидцы.

ЧП в подмосковном Дзержинском случилось днем, 12 ноября. Вода устремилась вниз по наклонной улице и вышла на поверхность через люк. В этот момент на месте прорыва были четыре девочки, которых ошпарило водой. Пострадавших госпитализировали.

Все девочки сейчас находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой. У них ожоги первой, второй и третьей степени тяжести. Всем им оказали необходимую помощь в ожоговом центре Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах.

Власти предупредили, что из-за аварии на теплотрассе в близлежащих домах могут наблюдаться проблемы с отоплением. Но, как сообщалось, все последствия прорыва трубы должны устранить до полуночи.