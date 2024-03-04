Происшествия 04 марта 2024, 18:57 Уголовное дело о диверсии возбудили после взрыва на мосту в Самарской области ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии после ЧП на мосту под Самарой РИА «Новости»

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Уголовное дело по факту диверсии возбудили после происшествия на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 281 УК РФ „Диверсия“», — сообщили в ведомстве.

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Неизвестные попытались подорвать опору моста 4 марта. Специалисты обнаружили на месте случившегося несдетонировавшее устройство. Это уже не первая попытка совершить в регионе теракт, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Очевидец случившегося сообщил, что слышал громкий звук в районе железнодорожного моста. Он сравнил хлопок с прохождением звукового барьера истребителем.

По данным РЖД, после взрыва на переправе пришлось изменить схему движения поездов.