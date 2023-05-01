Происшествия 01 мая 2023, 12:52 Уголовное дело о диверсии возбудили после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти Губернатор Ленобласти Дрозденко заявил о возбуждении дела после подрыва опоры ЛЭП Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко / Telegram

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Уголовное дело возбуждено после подрыва опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным главы региона, следователи возбудили дело по статьям о диверсии, а также незаконном обороте взрывных устройств.

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«Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников», — сообщил Дрозденко.

Ранее Дрозденко сообщил о подрыве опоры линии электропередачи в Сусанинском поселении Гатчинского района Ленинградской области. По его словам, это произошло около полуночи. Более того, еще на одной опоре было найдено взрывное устройство, его обезвредили. По данным властей, электроснабжение населенных пунктов нарушено не было. Жителей также призвали к бдительности.

Сообщалось также, что в момент ЧП на Ленинградской АЭС произошло переключение на резервную линию электропередачи без снижения мощности. На данный момент станция работает в штатном режиме.