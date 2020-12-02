Уголовное дело из-за смерти на производстве завели в Пензе

Известно, что на слесаря на заводе упала 250-килограммовая деталь. Он погиб на месте от полученных травм. Ведется расследование этого инцидента.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — уточнили в ведомстве.