15 февраля 2023, 12:14
Уголовное дело из-за поджога здания Мировых судей завели в Казани
В Казани правоохранители завели уголовное дело в связи с поджогом здания Мировых судей в Приволжском районе города. Об этом написал сайт Inkazan, ссылаясь на пресс-службу УМВД России по городу.
Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы от очевидца, который заявил, что у одного из окон виднеются следы поджога, а возле здания пахнет ацетоном.
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«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — добавили в ведомстве.
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Поджоги
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