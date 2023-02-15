Происшествия 15 февраля 2023, 12:14 Уголовное дело из-за поджога здания Мировых судей завели в Казани

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В Казани правоохранители завели уголовное дело в связи с поджогом здания Мировых судей в Приволжском районе города. Об этом написал сайт Inkazan, ссылаясь на пресс-службу УМВД России по городу.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы от очевидца, который заявил, что у одного из окон виднеются следы поджога, а возле здания пахнет ацетоном.

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«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — добавили в ведомстве.

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