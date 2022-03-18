Уголовное дело из-за амурского тигра возбудили в Хабаровском крае

Уголовное дело завели на двух жителей Хабаровского края, которые, по версии следствия, купили особь амурского тигра. Об этом написал RT со ссылкой на прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что двое мужчин купили и перевезли амурского тигра (животное занесено в Красную книгу России). Животное сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине одного из подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору).