Эксклюзив 29 августа 2023, 11:03 Уголовное дело блогера Чекалиной будет вести центральный аппарат СК России Адвокат Чекалиной отказался комментировать передачу дела в центральный СК РФ РИА «Новости»

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Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Расследованием мошенничества будет заниматься следователь, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный, сообщил Telegram-канал Mash. Сотрудников московского СК освободили от дела из-за ущерба, который Чекалина нанесла экономике страны.

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«360» связался с адвокатом блогера Михаилом Мушаиловым. Правозащитник указал, что не может давать какие-либо комментарии.

«Я не могу комментировать это уголовное дело. Вообще никак, к сожалению», — сказал адвокат.

Уголовные дела против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема возбудили в марте 2023 года. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Еще одно дело связано с легализацией денег в особо крупном размере.

При обыске в доме блогеров правоохранители нашли восемь слитков золота общей стоимостью около 36 миллионов рублей, а также десять паспортов. Валерии и Артему запретили пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи, разрешив только звонить в экстренные службы.