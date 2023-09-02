Происшествия 02 сентября 2023, 16:01 Уголовник сбежал из колонии в Свердловской области Заключенный сбежал из свердловской колонии-поселения № 45 в Камышлове ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области

Читать 360tv в

Осужденный Иван Григорьев сбежал из колонии-поселения № 45 в Камышлове Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба исправительного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Осужденный 30-летний Иван Григорьев сбежал из ФКУ КП-45. Он скрылся из колонии 30 августа», — говорится в сообщении.

Реклама

Представители колонии уточнили, что заключенного осудили на пять лет за смертельное ДТП и сокрытие с места аварии. В учреждение он попал 21 июня.

«Его приметы: среднее телосложение, рост 175 сантиметров, дугообразные брови, овальное лицо, серые глаза, черные волосы», — добавили в колонии.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Григорьева, попросили обращаться по телефонам +7 (902) 585-70-03 и +7 (904) 169-14-71.

Ранее в Благовещенске заключенный СИЗО сбежал через окно приема передач. В УФСИН указали, что побег стал возможен из-за отсутствия поблизости надзирателя