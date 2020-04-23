Уголовник изнасиловал пенсионерку, а после попросил чашку чая и прибрался в квартире

Известно, что он вломился в дом пенсионерки через 12 дней после выхода из тюрьмы, где отсидел за ограбление. Женщина не растерялась и попыталась защититься с помощью металлического прута, но у нее не вышло. На крики о помощи также никто не пришел.

Зачем мужчине понадобилась насиловать 80-летнюю старушку, он не объяснил. После преступник попросил пострадавшую сделать ему чай и поинтересовался, нет ли у нее выпить. Перед уходом он подмел за собой осколки оконного стекла. А чуть позже вернулся, потому что забыл в доме вейп.

Пенсионерка рассказала обо всем дочери, та вызвала полицию. Преступника нашли по образцам ДНК и отпечаткам пальцев.