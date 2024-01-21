21 января 2024, 03:59
Терминал компании «Новатэк» загорелся в Ленинградской области
Губернатор Ленобласти: в Усть-Луге загорелся терминал «Новатэка»
Пожар произошел на угольном терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По данным чиновника, сотрудников компании эвакуировали, в результате пожара никто не пострадал. К тушению привлекли силы МЧС и «Леноблпожспаса».
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«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба», — сообщил Дрозденко.
Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на свой источник, что перед началом пожара раздались два взрыва. Причину пожара установят экстренные службы.
В пятницу, 19 января, пожар произошел на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Оперативные службы эвакуировали 32 человек из близлежащих частных домов, сообщил глава региона Александр Богомаз. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.
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