Углеобогатительная фабрика загорелась в Кузбассе. Видео

Утром в городе Березовский загорелся угольный завод. По предварительным данным, сотрудники успели эвакуироваться, о пострадавших информации не поступало.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как из последних этажей здания валит густой и черный дым. Автор ролика отметил, что кто-то из сотрудников мог кричать.

По данным «МК в Кузбассе», в ГУ МЧС России по Кемеровской области факт возгорания подтвердили.

«Пожар в основном цехе, на месте работают пять отделений пожарной охраны, два отделения горноспасателей. По предварительным данным, все люди эвакуированы», — рассказали в ведомстве.

Сейчас спасатели все еще тушат огонь. Что стало причиной, пока неизвестно. Эксперты в ближайшее время начнут выяснять обстоятельства произошедшего.

В середине июня пожар вспыхнул в трехэтажном здании в Керамическом проезде на севере Москвы, где расположен автосервис. Огонь тушили на площади 200 квадратных метров с помощью пожарного поезда. Причины пожара пока неизвестны.