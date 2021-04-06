Угол двухэтажного дома обрушился в Канске. Видео

В Канске рухнула стена жилого дома. Несущие конструкции и фасад двухэтажного здания пострадали. Прокуратура провела проверку после случившегося. По ее результатам возбудили уголовное дело о халатности.

В надзорном ведомстве установили, что из-за обрушения 30-квартирного дома в Канске были «существенно нарушены права проживающих в нем граждан».

Прокуратура выяснила, что в администрации Канска признали указанное здание аварийным и подлежащим реконструкции. При этом его реальное техническое состояние никто не учел.

Материалы проведенной Канской межрайонной прокуратурой проверки направили в следственные органы. После их рассмотрения следователи возбудили дело о халатности. Его расследование прокуратура Красноярского края взяла на личный контроль.

На днях в Сызрани в одном из жилых домов рухнул балкон вместе с находившейся на нем женщиной. Пострадавшую увезли в больницу, а следователи начали проверку.