Угнавший маршрутку нетрезвый житель Канска попал в ДТП

Согласно данным инспекторов, инцидент произошел около 2:00 по местному времени. 46-летний житель города угнал общественный транспорт маршрута 23, после чего врезался на нем в стену жилого дома.

В результате произошедшего никто не пострадал. Правоохранители установили, что у мужчины не было прав. Помимо прочего, было зафиксировано состояние алкогольного опьянения — 0,67 миллиграмма на литр, информирует газета «Известия».

По информации телеканала, ранее мужчина был судим за угон машины. В настоящий момент ему грозит штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отсутствие документов.