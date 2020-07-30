30 июля 2020, 10:58
Угнавший маршрутку нетрезвый житель Канска попал в ДТП
Пьяный мужчина угнал автобус «ПАЗ» и попал в аварию в городе Канск Красноярского края, сообщил телеканал «Енисей» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Согласно данным инспекторов, инцидент произошел около 2:00 по местному времени. 46-летний житель города угнал общественный транспорт маршрута 23, после чего врезался на нем в стену жилого дома.
В результате произошедшего никто не пострадал. Правоохранители установили, что у мужчины не было прав. Помимо прочего, было зафиксировано состояние алкогольного опьянения — 0,67 миллиграмма на литр, информирует газета «Известия».
По информации телеканала, ранее мужчина был судим за угон машины. В настоящий момент ему грозит штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отсутствие документов.