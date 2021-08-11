Угнавшего машину в состоянии алкогольного опьянения мужчину задержали в Верхнем Тагиле

Сотрудники Росгвардии в Верхнем Тагиле задержали пьяного мужчину, угнавшего автомобиль. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Экипаж вневедомственной охраны находился на дежурстве и патрулировал улицы, когда стало известно, что припаркованный возле дома на улице Строителей автомобиль ВАЗ-2112 был угнан. Информация поступила от местного жителя, знакомый которого в пьяном состоянии решил покататься на чужой машине.

Накануне происшествия два приятеля выпивали вместе. Когда один из мужчин заснул, второй решил присвоить себе его автомобиль. Пострадавший проснулся, обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные органы.

Росгвардейцы, ориентируясь по данным о пропавшем авто, задержали 27-летнего молодого человека на улице Островского. Подозреваемый проигнорировал просьбу правоохранителей остановиться и решил скрыться от погони.

Мужчина прибавил скорость и начал петлять по улицам города, пока не заехал в тупик. Тогда он бросил автомобиль и попытался скрыться, но его задержали в подъезде дома. Выяснилось, что он хотел спрятаться в квартире своей подруги.