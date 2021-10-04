Угарным газом в Саратове отравились 5 человек

В жилом доме на улице Омская в Заводском районе Саратова отравились неизвестным веществом пять человек — супруги 1986 года рождения и трое детей в возрасте от двух до 13 лет. Все они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает.

По предварительным данным регионального Следкома, семья отравилась окисью углерода (продукты горения).

«Организована доследственная проверка по факту госпитализации в медицинское учреждение мужчины, женщины и трех детей», — сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

Случившимся заинтересовалась прокуратура города. Она проведет проверку и даст оценку работе управляющей компании и организации, которая обслуживает газовое оборудование. В квартире установлены газовая плита и газовый котел.

«Прокуратурой Заводского района Саратова по факту отравления семьи продуктами горения инициировано проведение проверки соблюдения жилищного законодательства при содержании внутридомового газового оборудования», — сообщило ведомство.

Источник фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Как сообщил изданию «СарИнформ» официальный представитель регионального министерства здравоохранения Александр Колоколов, пострадавших увезли на скорой помощи.

«Речь идет о трех детях — одного, восьми и 13 лет, а также двух взрослых — по 35 лет. Диагноз „отравление неизвестным веществом“. Все в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывают помощь», — сказал Колоколов.

Эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Вадим Возный заявил, что пользоваться газовыми колонками для обогревания жилья очень опасно. Пламя может погаснуть, а газ взорваться или вызвать отравление.