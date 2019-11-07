Из-за отравление угарным газом в Ханты-Мансийске десять человек попали в больницу. Среди пострадавших — восемь детей.

Сегодня в 08:15 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом десять человек, из них восемь детей в городе Ханты-Мансийск», — заявили в пресс-службе регионального МЧС.Сейчас врачи осматривают пострадавших. Все обстоятельства случившегося выясняются.

По данным источников РИА «Новости», причиной отравления могла стать неправильная установка дизельной печи. Также агентство сообщило, что пострадало 11 человек.

«Семья из 11 человек — они граждане России, но приехали к нам из страны ближнего зарубежья — вчера купила дизельную печь для обогрева. На ночь подключили ее, но сделали это неправильно. В итоге — отравление, так как весь газ выводился не на улицу, а в жилое помещение», — рассказал собеседник агентства.