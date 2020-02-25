25 февраля 2020, 19:36
Уфимский подросток выстрелил в глаз незнакомому мужчине во время ссоры
23 февраля 16-летний подросток из Уфы выстрелил в глаз 36-летнему мужчине из пневматического пистолета. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
«Русская планета» сообщила, что прохожий мужчина не сошелся во взглядах с незнакомым молодым парнем, тот решил выстрелить ему в глаз.
Пострадавшего привезли в институт глазных болезней. Медики заявила, что у мужчины серьезная травма глаза.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подростка, выстрелившего в прохожего. Против него возбудили уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.