Уфимский подросток выстрелил в глаз незнакомому мужчине во время ссоры

«Русская планета» сообщила, что прохожий мужчина не сошелся во взглядах с незнакомым молодым парнем, тот решил выстрелить ему в глаз.

Пострадавшего привезли в институт глазных болезней. Медики заявила, что у мужчины серьезная травма глаза.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подростка, выстрелившего в прохожего. Против него возбудили уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.