  • Уфимский автомобилист сбил школьницу и скрылся

    23 сентября 2019, 16:10

    Артур Блянихов

    В столице Башкирии автомобилист сбил семилетнюю школьницу и скрылся. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональное ГИБДД.

    По данным издания, авария произошла в минувшую субботу около одного из домов на улице Ухтомского. Водитель сбил девочку, которая попыталась перейти дорогу в неустановленном месте. В результате школьница получила ушибы.

    Медики отпустили потерпевшую домой после оказания необходимой помощи. Автомобилист покинул место ДТП. Его объявили в розыск.