Уфимский автомобилист сбил школьницу и скрылся

По данным издания, авария произошла в минувшую субботу около одного из домов на улице Ухтомского. Водитель сбил девочку, которая попыталась перейти дорогу в неустановленном месте. В результате школьница получила ушибы.

Медики отпустили потерпевшую домой после оказания необходимой помощи. Автомобилист покинул место ДТП. Его объявили в розыск.