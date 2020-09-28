Уфимские следователи начали проверку после того, как бабушка 3 часа пролежала на полу в больнице

Видео сняла для своего сына одна из пациенток. Она попросила у него помощи и рассказала, что женщину никто не может поднять, в палату никто не заходит, а дверь закрыта наглухо.

Следователи опросят пациентов, руководство и работников больницы и изучат должностные инструкции и другие документы.

Эта история произошла в городской клинической больнице № 18 Уфы. Местные СМИ сообщили, что женщину спустя три часа подняли с пола и оказали ей необходимую медицинскую помощь.