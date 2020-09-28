28 сентября 2020, 17:01
Уфимские следователи начали проверку после того, как бабушка 3 часа пролежала на полу в больнице
80-летняя женщина три часа ждала помощи медиков лежа на полу в больнице Уфы. Она упала с кровати, и к ней долго никто не подходил. Ролик с упавшей бабушкой накануне разошелся в соцсетях и привлек внимание местных следователей, которые начали проверять обстоятельства инцидента. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Башкортостану.
Видео сняла для своего сына одна из пациенток. Она попросила у него помощи и рассказала, что женщину никто не может поднять, в палату никто не заходит, а дверь закрыта наглухо.
Следователи опросят пациентов, руководство и работников больницы и изучат должностные инструкции и другие документы.
Эта история произошла в городской клинической больнице № 18 Уфы. Местные СМИ сообщили, что женщину спустя три часа подняли с пола и оказали ей необходимую медицинскую помощь.