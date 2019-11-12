Уфимские дрифтеры нанесли городу миллионный ущерб
В столице Башкирии осудят группу автомобилистов, которые устроили дрифт в городском парке «Ватан» и нанесли городу миллионный ущерб. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, в ночь с третьего на четвертое ноября дрифтеры устроили гонки на площадке амфитеатра и заехали на склон от Конгресс-холла «Торатау». Они повредили газон, брусчатку и декоративные решетки ливневой канализации. Автомобилисты попали на камеры видеонаблюдения. Их личности установлены. Общая сумма нанесенного ими ущерба превышает три миллиона рублей.