Уфимская учительница заклеила школьнику рот скотчем, а другого ударила о парту

В элитной школе в Уфе произошел скандал. Родители обвиняют учительницу младших классов в издевательствах над детьми. Прокуратура начала проверку.

Про жалобы в интервью сайту kp.ru рассказала общественный деятель, руководитель юридического агентства Зелифа Барлыбаева и по совместительству мама одноклассника пострадавших детей.

«Однокласснице моего сына она заклеила рот скотчем, а еще одного мальчика ударила головой о парту. Об этом рассказал мой сын Аскар. Он также записал на мобильный телефон, как учительница оскорбляет учеников во время урока», — сообщила женщина.

Также выяснилось, что мальчик, которого ударили о парту, не ходит в школу уже неделю, потому что боится издевательств со стороны учителя.

«Сидел бы у перехода, яблоками торговал бы. Зарабатывал бы себе на хлеб, на оладьи и лепешки», — так общается педагог со своими учениками, судя по записи, которая есть в распоряжении у kp.ru.

После общения с директором школы родители поняли, что увольнять грубого учителя он не собирается. Отправленные во все необходимые инстанции жалобы тоже пока не дали результата. Вся надежда на правоохранительные органы и СМИ.

Следователи уже начали проверку поступивших жалоб. В ближайшее время они опросят учеников, учителей и проверят условия, в которых учатся дети, сообщает «Интерфакс».

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