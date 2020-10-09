Уфимская учительница могла долго издеваться над школьниками. Видео

Противостояние между школьником и учительницей в уфимской школе продолжалось довольно давно. Однако ребенок никогда не жаловался родителям на жесткие методы педагога. Они не знали о том, что их сына бьют головой о парту. Об этом «360» рассказала мама мальчика, над которым издевалась учительница в уфимской школе.

«Он сильно ее раздражает»

«Я только вчера узнала обо всей это дикой ситуации. Никаких слов подобрать невозможно. Каждый день происходили какие-то такие оскорбления или унижения. За шкирку из класса выгоняла или что-то еще устраивала. Я просила перевести ребенка в другой класс, раз не сложились отношения с учителем. Она не приняла ребенка, он не принял ее. Если к нему так относятся, то он платит ей тем же самым. Не слушается, сильно ее раздражает», — поделилась Айнура.

При этом мама пострадавшего мальчика пояснила, что страдал не только он. Когда ребенок заболевал, от учителя «доставалось и другим детям».

«Рот скотчем она заклеила другой девочке, не моему сыну. Я пока никуда не обращалась сама, меня только консультируют по этому вопросу. Но нужно защищать ребенка, чтобы такая ситуация больше не повторилась не только у моего сына, но и у других детей. Да, мальчик может себя неправильно вести, но это не повод прикладывать его башкой об парту», — добавила Айнура.

Женщина пока не знает, будет ли переводить сына в другую школу. Но, скорее всего, придется искать новое учебное заведение, потому что у ребенка сложилось негативное отношение к самой школе и даже к зданию.

«Я не сторонник методов записи действий учителя на видео. У моего ребенка вообще кнопочный телефон, он не смог бы записать. Когда сын в последний раз пытался сфотографировать домашнее задание, у него телефон отобрали. Моя позиция всегда была такая: учитель прав, его надо слушать. Но вышло все по-другому», — заключила Айнура.

По ее словам, мальчик не получил физических травм, только моральные. И маме о них не рассказывал. Айнура призналась, что ребенок вообще никогда не жалуется и не ябедничает.

«Собрал яблоки — копеечку заработал»

Действия учителя на телефон сумел записать другой ученик. Правда, видео заснять не удалось, только аудио. На нем учитель предлагает школьнику торговать яблоками около перехода и таким образом «зарабатывать себе на хлеб, на оладьи и лепешки».

«Собрал яблоки — продал, копеечку заработал. Зачем ты в школу приходишь», — говорит педагог ученику.

В школу уже прибыла администрация Уфы, которая беседует с директором и педагогом Соколовой в закрытом кабинете.

«Соколова Екатерина у нас работает, да. Сейчас она в кабинете директора, туда пришли представители администрации города. Уже идет разбирательство», — пояснили в приемной директора.

«Директор отказался увольнять»

Также с «360» побеседовала мама одного из детей, учащихся в классе педагога Соколовой. Зелифа Барлыбаева пояснила, что ее сын, как и другие дети, был свидетелем всех издевательств учителя над ребенком. Пострадавшего школьника называют «нелюбимчиком» педагога.

«Над моим сыном она не издевалась. Но он смог записать ее слова на телефон. Правда, без картинки, только звук слышно. Учитель гнобила одного мальчика, выгоняла его, издевалась над „нелюбимчиком“. Ко мне обратилась мама этого ребенка. Оказалось, что она уже давно пытается разобраться с этой ситуацией, но безрезультатно», — рассказала Барлыбаева.

Она пояснила, что теперь представляет интересы мамы одноклассника своего сына в качестве юриста. Вместе они уже написали обращения в прокуратуру, уполномоченному по правам детей, в администрацию Уфы.

«В первую очередь я написала заявление директору школы, который мне дал понять, что он откажет в увольнении этой учительницы и не будет отстранять ее от работы с детьми. Педагог работает классным руководителем в 4 „Г“ классе в школе № 44», — объяснила Барлыбаева.

Женщина также добавила, что маму пострадавшего мальчика уже попытались отправить на комиссию по делам несовершеннолетних. Такую позицию заняли и директор, и учитель.

«Это они уже начали свою фантазию включать. Хотя есть 30 человек свидетелей, которые в классе были», — заключила Барлыбаева.