Уфимская школьница ударила ножом свою сестру

Школа в Уфе стала местом кровавой семейной разборки. 12-летние двоюродные сестры живут в одном доме и вместе учатся. А вот их отцы враждуют из-за жилья. Ненависть перешла к детям: одна из девочек вооружилась ножом и ударила свою сестру после уроков.

«По предварительным данным, 12-летняя ученица школы ударила ножом свою 12-летнюю двоюродную сестру, которая учится в этой же школе», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы МВД по Башкирии. Раненую девочку госпитализировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что сестры учатся в одном классе и живут в одном доме, правда в разных квартирах. Причиной поножовщины мог стать семейный конфликт. Их отцы — родные братья. Они никак не могут поделить жилье.

По данным источника, эта вражда дурно повлияла и на отношения их детей. СК начал проверку инцидента. В школе, где случился конфликт, сейчас работает следственная группа.