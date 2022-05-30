Уфимец залез на поручни в автобусе из-за «полного салона грибов»

Пассажир автобуса в Уфе забрался на верхние поручни и начал кричать, что видит «полный салон грибов». Молодой человек отказывался слезать, пришлось вмешаться водителю. Очевидцы сняли чудаковатого попутчика на видео и выложили в соцсетях.

На кадрах можно заметить, что буйный пассажир выбрал для себя необычное место в салоне. Он забрался на поручни возле дверей. Когда на остановке они открылись, мужчина чуть не свалился вниз.

«Полный автобус грибов!» — кричал уфимец.

Эвакуировать пассажира вызвался мужчина в синей рубашке — вероятно, водитель. Он заподозрил, что горожанин под наркотиками, но автобусный гимнаст не сознавался. Он кричал, что боится упасть, отказываясь слезать с поручней. На помощь водителю пришел другой пассажир. Свидетеля «грибов» сняли с поручней, и он повис на руках шофера. После чего пассажира вынесли на улицу.

«Отстань от меня!» — крикнул он водителю, когда тот вышвырнул его из салона.

Нарушитель спокойствия попытался зайти обратно, но его не пустили, написала «Газета.ru».