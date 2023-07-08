Эксклюзив 08 июля 2023, 08:14 Уфимец топором разбил стекла чужого автомобиля из-за конфликта на дороге «360»: житель Уфы топором разбил стекла автомобиля после конфликта на дороге

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Дорожный конфликт произошел между двумя уфимцами. Один из мужчин выбил топором стекла в автомобиле другого. Оба участника конфликта написали заявления в полицию. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в деталям ссоры. В распоряжении «360» оказались кадры разбитой машины.

«Убежал и вернулся с топором»

В автомобиле ехала семья: муж, жена и двое детей трех и шести лет. По словам женщины, авто ехал по дороге, когда маленький ребенок переехал дорогу на самокате. Супруг женщины притормозил и пропустил ребенка. После этого к авто подбежал мужчина, и начал кричать, что они чуть не задавили ребенка, вспомнила женщина.

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«Слово за слово, мы уже собирались уехать, как получили удар в дверь. Мы остановились, начали разбираться и тут полетел камень в окно», — рассказала женщина. К тому моменту она еще не села обратно в машину.

Дальше, со слов участницы дорожного конфликта, мужчина подбежал к окну машины со стороны водителя и стал ударять ее супруга в лицо.

Муж женщины, который и был за рулем, также рассказал, что ударам предшествовала словесная перепалка. После того, как мужчина вышел из машины, нападавший, по его словам убежал, но затем вернулся с топором.

Мужчина признался, что в тот момент больше всего переживал за детей, которые были в авто.

В итоге, у водителя автомобиля сломан мизинец и синяк под глазом. Также мужчина отметил, что нападавший пытался ударить его топором. Стекла в автомобиле разбиты.

Водитель машины сам вызвал полицейских, он написал заявление на нападавшего.

Встречное заявление

Второй участник конфликта тоже написал заявление в правоохранительные органы. По его словам, конфликт начался после того, как автомобиль чуть не сбил ребенка на самокате.

Мужчина, по его словам, подошел к водителю и указал ему на дорожный знак, показывающий, что в этом месте нет проезжей части.

После этого водитель авто, по словам мужчины, начал нецензурно выражаться, а затем проехал и отдавил ему ногу. Мужчина отметил, что медики диагностировали у него перелом, что зафиксировано судмедэкспертизой.

«Чтоб к нему не прикасаться, я просто взял и разбил стекла ему [в машине]. <…> На него тоже написано заявление по факту наезда на меня, на ребенка», — сказал мужчина.

Теперь в деталях этой истории предстоит разобраться следователям.