Происшествия 24 июля 2023, 22:10 Уфимец разбил девять машин после ссоры с матерью В Уфе 19-летний местный житель повредил девять автомобилей после ссоры с матерью

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Житель Уфы в приступе ярости разбил девять автомобилей на парковке одного из дворов в районе Сипайлово. Так 19-летний парень решил выпустить пар после телефонной ссоры с матерью, сообщили местные жители.

На кадрах с камер видеонаблюдения, которые есть в распоряжении «360» видно, как молодой человек двигается по парковке и бьет ногами по случайным авто. Особенно пострадали зеркала заднего вида, которые было проще всего разбить. Всего он повредил девять автомобилей. После этого пошел дальше по своим делам.

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Вскоре молодого человека задержали правоохранители. Что грозит подозреваемому, пока неизвестно.

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