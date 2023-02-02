Происшествия 02 февраля 2023, 12:17 Уфимец ограбил трех женщин за полтора часа

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В Уфе задержали серийного грабителя, жертвами которого за полтора часа стали три женщины. Об этом сообщил «Ридус».

Сначала 35-летний мужчина ограбил двух девушек в массажном салоне. Он напал на них, несколько раз ударил и отобрал дорогой телефон. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения внутри салона.

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Следующей жертвой грабителя стала девушка у подъезда. Мужчина набросился на нее и отобрал телефон. Почти сразу его задержала полиция. Подозреваемый дал признательные показания.