Уфимец едва не утонул, катаясь на катамаране

В Уфе поисково-спасательный отряд обнаружил в воде между паромной переправой и зоной отдыха «Сипайловское сочи» 36-летнего мужчину, который едва не утонул. Об этом сообщил mkset.ru.

По словам мужчины, он вместе с товарищем катался на катамаране, но в какой-то момент плавсредство перевернулось и ему пришлось добираться до суши вплавь. Его приятель куда-то уплыл на катамаране. Спасатели догнали его и высадили на берег, поскольку он неадекватно вел себя.