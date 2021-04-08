Приезжего из Средней Азии задержали за домогательства к ребенку. Видео

Источники «360» сообщили, что в Уфе полицией был задержан приезжий из Средней Азии. Они приставал на улице к шестилетней девочке и пытался затащить ее в подъезд. Его спугнул прохожий, а затем задержала полиция.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, капитан юстиции Евгений Каневский сообщил, что по данному факту органами следственного комитета проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас оперативники опрашивают мужчину, родителей ребенка и очевидцев.