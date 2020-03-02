Уехавший с таксистом ребенок нашелся в Мытищах

Полицейские разыскивали водителя такси, который высадил пассажира и уехал с забытым ребенком. Отец мальчика обратился за помощью, но позже ребенка удалось найти.

«Находясь в гостях в Москве, мужчина посадил своих детей в такси и отправил домой в деревню Грибки. После чего выяснилось, что младший сын по адресу не приехал. Позднее мужчина позвонил в отдел полиции и сообщил, что дети приехали домой», — сообщил «360» дежурный пресс-службы ГУМВД по Московской области.

Он отметил, что никаких противоправных действий в отношении ребенка не было.

Утром 2 марта СМИ сообщили, что водитель такси приехал по вызову на улице Ильинка в центре Москвы. Он довез пассажиров до места назначения в Мытищах и уехал.

Оказалось, что в салоне машины остался уснувший ребенок. Родители обратились за помощью в полицию, которая начала розыск автомобиля.