Эксклюзив 08 апреля 2023, 15:19 «Удивительно светлый и популярный». Церемония прощания с Татарским завершилась в Москве Церемония прощания с погибшим при теракте военкором Татарским в Москве завершилась

Читать 360tv в

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским, погибшим при теракте в Петербурге, завершилась. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Гроб проводили аплодисментами. Знакомая и единомышленница Татарского Александра Темнолесова рассказала «360», каким она его запомнила.

«Мы познакомились пару месяцев назад в Москве в магазине „Листва“, в котором его преследовали. Мы пришли с подругой, которая также потом была убита террористами украинского режима. Он сразу нас позвал, сразу вызвал ощущение друга, брата, был очень теплым, добрым. Обнимал меня, подарил свою книгу, смешно ее подписал, подарил открытки, которые прятал за спиной», — вспомнила девушка.

По ее словам, в тот момент в магазине была девушка с красивыми волосами и «обделенным интеллектом лицом» — возможно, Дарья Трепова. Ее открытки были на полках.

Александра назвала Татарского «удивительно светлым человеком» и предположила, что россиянам только предстоит понять, сколько он всего сделал для страны.

«Он был лидером мнений у молодежи и мог привить правильные ценности, был очень популярен, но оставался простым, смешливым, ко всем был открыт душой, поэтому к нему было легко втереться в доверие. Мишенями всегда становятся самые светлые, идейные ребята. Он был настолько бесстрашным и безбашенным… Нужно усиливать безопасность таких людей», — подытожила собеседница канала.