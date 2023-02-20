Происшествия 20 февраля 2023, 01:55 Удары ВСУ оставили без электричества 1200 жителей Донецка Представительство ДНР в СЦКК: 1200 жителей Донецка лишились света после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В результате ударов Вооруженных сил Украины по центру Донецка повредились 12 трансформаторных подстанций. В связи с этим электричества лишились 1200 абонентов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

«За 19 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов городов Республики. В Петровском районе Донецка были обесточены 12 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

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Украинские боевики открыли массированный обстрел Донецка со стороны поселка Ласточкино в воскресенье, 19 февраля. Власти города сообщили, что за две минуты ВСУ выпустили около 40 снарядов.

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По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, сильно пострадали Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Также сообщалось об одном погибшем.

Снаряды попали в общежитие Донецкого национального технического университета. В результате обстрела пострадали 10 многоквартирных и несколько частных домов.