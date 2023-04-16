Происшествия 16 апреля 2023, 21:50 Удары ВСУ обесточили 13 подстанций в Донецке СЦКК ДНР: 1200 абонентов в Донецке остались без света РИА «Новости»

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Более 10 трансформаторных подстанций оказались обесточенными в результате обстрела Киевского района в Донецке со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов в Telegram-канале.

«Обесточено 13 трансформаторных подстанций. Энергоснабжения лишились 1200 абонентов», — говорилось в сообщении.

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Украинские военные вели обстрел по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в 19:10 и 19:40 по московскому времени. Бойцы ВСУ применили тяжелую артиллерию, выпустив семь снарядов калибра 152 и 155 миллиметра.

В ночь на 16 апреля националисты нанесли удар по району Преображенского кафедрального района в Донецке. Жертвой обстрела стала женщина, еще шесть человек были ранены.

По данным СЦКК ДНР, ВСУ ночью и утром в пасхальное воскресенье обстреляли Донецк восемь раз. Они выпустили около 50 боеприпасов.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ целенаправленно нанесли удар в район Спасо-Преображенского собора, который расположен в центре Донецка, в пасхальную ночь.