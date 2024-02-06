Эксклюзив 06 февраля 2024, 14:34 Удары по лицу и выбитый зуб. Житель Новосибирска избил двух подростков на катке СК возбудил дело после избиения двух подростков на катке в Новосибирске Unsplash

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Житель Новосибирска избил подростков за то, что они попали шайбой в борт, где сидела его семья. Отец одного из пострадавших детей Евгений рассказал «360» о состоянии сына.

По его словам, подросток чувствует себя нормально. Во время драки со взрослым мужчиной он лишился зуба.

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«[Были] удары по лицу. Выбитый зуб», — рассказал Евгений.

Он не видел, был ли мужчина в нетрезвом состоянии. Отец ребенка уточнил, что обидчик на связь не выходил. Извинений семья пострадавшего не получила. Евгений добавил, что будет добиваться привлечения нападавшего к уголовной ответственности.

«Следствие занимается, все в порядке», — добавил отец подростка.

Момент нападения мужчины на подростков попал на видео, которое разлетелось по Сети. Судя по кадрам, обидчик накинулся на юношу с кулаками. Как указали очевидцы в соцсетях, подростки попали шайбой по бортику хоккейной коробки, где находились жена и ребенок мужчины. Он решил, что юноши хотели попасть в его маленького сына. В порыве гнева мужчина выбил одному подростку зуб и разбил губу, а другому — сломал нос и телефон, сообщил сайт kp.ru.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Как уточнило ведомство, потасовка произошла 3 февраля на уличном катке в Ленинском районе.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска <…> возбуждено уголовное дело <…> по факту избиения подростков», — уточнили в СК.

Следователи вместе с полицейскими установят очевидцев и участников драки.