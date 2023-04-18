Важное 18 апреля 2023, 11:30 Ударный украинский беспилотник сбили в Донецке ТАСС: в Донецке сбили ударный беспилотник ВСУ

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Украинские войска попытались атаковать Донецк при помощи ударного беспилотника. Дрон сбили, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбили на улице Маршака в Киевском районе силы противовоздушной обороны. Собеседник агентства сказал, что дрон — ударный, его начинили большим количеством взрывчатки.

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня официально сообщило о двух обстрелах Донецка 18 апреля. В 07:20 по Куйбышевскому району из Нетайлово выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров, спустя 40 минут еще три по Кировскому району из Галициновки. На пересечении улиц Михайловского и Ленинабадской, по информации главы администрации Алексея Кулемзина, погибла женщина 1959 года рождения. Ранения получил мужчина 1977 года рождения.