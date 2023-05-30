Происшествия 30 мая 2023, 10:38 Ударный дрон UJ-22 Airborne участвовал в атаке на Москву — Shot Shot: одним из типов атаковавших Москву БПЛА оказался UJ-22 Airborne от «Укрджета» Соцсети

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Одним из типов беспилотников, атаковавших Москву утром 30 мая, стал ударный дрон UJ-22 Airborne производства украинской компании «Укрджет». Об этом написал Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

UJ-22 Airborne может пролетать до 800 километров, отметили авторы канала. Такой дрон способен поднять15-20 килограммов. Это соответствует весу 30 гранат Ф-1 или четырех выстрелов от РПГ-7.

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По данным Shot, такой же UJ-22 Airborne упал у газовой компрессорной станции «Газпрома» под Коломной в феврале. Тогда БПЛА резко потерял высоту, зацепился за деревья, из-за чего повредил крыло. Не исключено, что у беспилотника закончилось топливо.

Попытку атаки на Москву с помощью дронов предпринял киевский режим, сообщили ранее в Минобороны РФ. Для удара по российской столице украинцы использовали восемь БПЛА. Три беспилотника заставили сменить направление средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять штук сбили в Подмосковье из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Следственный комитет России начал расследование после атаки.