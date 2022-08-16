Ударившую ребенка воспитательницу из Лобни уволили после вмешательства прокуратуры

Воспитательницу детского сада «Радуга» в городском округе Лобня уволили после применения физической силы к воспитаннице. Очевидцы сняли на видео, как женщина ударила маленькую девочку по щеке за сорванный цветок. Кадры происшествия появились в социальных сетях.

Прокуратура городского округа в ходе проверки выяснила, что воспитательницу взяли на работу с нарушением требований законодательства. Ведомство внесло представление в адрес управления образования городского округа.

После проверки женщину уволили с должности за совершение аморального поступка, который несовместим с продолжением работы с детьми. Также выговор получила заведующая детским садом.