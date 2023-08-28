Происшествия 28 августа 2023, 10:11 Ударившего журналистку Al Jazeera задержали в Петрозаводске ТАСС: мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera, задержали в Петрозаводске РИА «Новости»

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Подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании Al Jazeera Ранию Дриди задержали в Петрозаводске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные МВД.

По данным 78.ru, Дриди попала в больницу в минувшую пятницу, 25 августа. Ее госпитализировали от дома № 15 на Зольной улице в Санкт-Петербурге.

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Журналистка находилась в удовлетворительном состоянии. Врачи выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей височной области. После оказания помощи пострадавшую отпустили.

Источник телеканала уточнил, что неизвестный ударил Дриди по голове 24 августа около 23:00, а затем скрылся. После случившегося возбудили уголовное дело по статье о побоях.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», подозреваемый, перед тем как ударить журналистку, пытался влезть в прямой эфир и интересовался темой репортажа. Когда между сторонами вспыхнул конфликт, он дал Дриди пощечину, а после сразу сбежал с места преступления.

Задержанному 36 лет, ранее он был неоднократно судим за мошенничество, добавил источник Telegram-канала.