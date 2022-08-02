Ударившего водителя автохама задержали в Анапе

В Анапе задержали водителя, который ударил другого автомобилиста и попал на видео. Об этом сообщил «Царьград».

Дорожный конфликт произошел около одного из домов на улице Ленина. Иномарка Hyundai Solaris подрезала машину, а когда ей посигналили, то остановилась. Из нее вышли двое мужчин и направились в сторону просигналившего водителя.

Через какое-то время рядом остановилось другое авто, которое приехало им на помощь. Водитель иномарки начал оскорблять автомобилиста, которого сам и подрезал. Затем он ударил его по лицу, сел в свою машину и уехал. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.