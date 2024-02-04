Происшествия 04 февраля 2024, 16:36 Ударившего ребенка кулаком в Курчатове мужчину арестовали на 2 месяца Курский суд арестовал мужчину, ударившего кулаком 4-летнего ребенка в Курчатове РИА «Новости»

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Суд распорядился арестовать 55-летнего мужчину, который ударил кулаком по лицу стоявшего в одном из магазинов Курчатова четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Подсудимого Мухамеда Гулаева обвинили по статье о покушении на убийство малолетнего. Региональное управление Следственного комитата потребовало заключить его под стражу. Суд удовлетворил ходатайство, Гулаева отправили под арест сроком на два месяца.

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Нападение произошло 2 февраля, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На ролике пьяный Гулаев ударил мальчика по голове, в этот момент к нему подбежала женщина и оттолкнула от ребенка. Затем неадекватного взрослого ударил отец мальчика и повалил на пол.

Позднее выяснилось, что уроженец Ингушетии приехал в Курскую область в поисках работы.