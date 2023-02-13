13 февраля 2023, 15:43
Ударившего полицейского тюменца оштрафовали на 10 тысяч
В Тюмени вынесли приговор в отношении местного жителя, который ударил полицейского. Об этом сообщил Ura.ru со сссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Полицейские приехал на вызов в ноябре прошлого года, чтобы проверить сообщение об избиении женщины. Но представителя правопорядке встретил местный житель, который к тому же был пьян. Он схватил полицейского за китель и ударил.
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Суд принял во внимание то, что обвиняемый имеет двух несовершеннолетних детей, а также является участником боевых действий и ранее не привлекался. Поэтому ему назначили 10 тысяч рублей штрафа в качестве наказания.
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