Ударившего ножом петербуржца в районе Рыбацкого проспекта осудили на год

Мужчину, который ударил ножом человека, суд приговорил к году лишения свободы в колонии. Об этом сообщили ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Следствие установило, что утром 23 августа в районе Рыбацкого проспекта безработный мужчина во время завязавшейся случайным образом потасовки ударил человека в живот, а после скрылся с места предступления. Его обнаружили довольно быстро и завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд учел, что правонарушитель не был раньше судим, пришел с повинной и сознался в содеянном. Ему назначили наказание сроком один год в исправительной колонии общего режима.