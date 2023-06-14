Происшествия 14 июня 2023, 10:50 Ударили из минометов и сбросили гранаты. ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области Губернатор Гладков: Грайворонский горокруг попал под минометный обстрел ВСУ Соцсети

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Вооруженные силы Украины атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам руководителя Белгородской области, 13 июня украинские войска обстреляли округ из минометов и гранатометов — всего зафиксировали 42 прилета. Самый сильный удар пришелся на село Новостроевка-Вторая. По Дроновке и Сподарюшино противник выпустил три и семь минометных снарядов.

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«На КПП в Козинской сельской территории с беспилотника сброшена граната, шесть минометных снарядов выпущено по территории рядом с КПП», — отметил Гладков.

Губернатор рассказал, что за минувшие сутки на территории округа сбили два украинских беспилотника. Никто из жителей не пострадал, разрушения зафиксировали только в Дроновке. Там осколками выбило окна в частном доме и посекло забор.

Накануне в Белгородской области под обстрелы попали пять приграничных районов. По ним ВСУ выпустили более 60 различных боеприпасов. По словам Гладкова, никто не пострадал, повреждения получили дома и предприятия.