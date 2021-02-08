Ударил жену, зарезал приятеля и напал на полицейского. Жителя Башкирии заподозрили в убийстве

Жителя села в Баймакском районе Башкирии заподозрили в убийстве приятеля на почве ревности к жене. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по республике.

Все произошло в селе Темясово в минувшее воскресенье, когда утром в гости к 43-летнему мужчине пришел его знакомый, чтобы попытаться убедить его обратиться за помощью к специалистам из-за злоупотребления алкоголем. В этот момент дома также находилась его супруга.

«В ходе разговора находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, приревновав к потерпевшему свою супругу, ударил ее металлическим совком по голове. Потерпевший попытался остановить подозреваемого, и между ними произошла драка, в ходе которой хозяин дома нанес своему гостю несколько ударов ножом в грудь, спину и шею», — сообщили на сайте СУ СК РФ по Башкирии.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый после этого связался по телефону с родственниками погибшего и, рассказав о произошедшем, скрылся с места преступления. Полиция объявила план-перехват, в результате сельчанин был задержан. После этого, находясь в служебном автомобиле, мужчина совершил нападение на полицейского, которого ударил надетыми на него наручниками по голове.

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