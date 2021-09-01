Водитель устроил погоню с полицией, а потом ударил сотрудника в Петербурге

Водитель в Санкт-Петербурге пытался скрыться от полицейских. Во время задержания он ударил одного из правоохранителей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

По его данным, мужчину попросили остановиться сотрудники ДПС, но он неоднократно проигнорировал их требования. Потом он попытался скрыться, но в результате врезался в ограждение. После задержания нарушитель ударил полицейского.